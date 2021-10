Giorno di semifinali al torneo ATP 500 di Vienna: apre il programma Zverev-Alcaraz, a seguire sul Centrale scende in campo Sinner, che affronta lo statunitense Tiafoe in un'altra sfida fondamentale in chiave Finals. I match in diretta su Sky Sport Tennis dalle 14. La partita dell'azzurro sarà LIVE anche su Sky Sport Uno

Tempo di semifinali all’Erste Bank Open, ATP 500 dotato di un montepremi di 1.837.190 euro che si sta disputando sul veloce indoor della Wiener Stadthalle della capitale austriaca. In campo anche Jannik Sinner, virtualmente qualificato alle Finals di Torino e nella Top 10 del ranking ATP, che sfida non prima delle 15.30 lo statunitense Frances Tiafoe, 49 del ranking e proveniente dalle qualificazioni. Due i precedenti, entrambi vinti dal Next Gen italiano. Apre il programma Alcaraz-Zverev, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. La semifinale tra Tiafoe e Sinner sarà in diretta anche su Sky Sport Uno, oltre che su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.