Dopo il grandissimo percorso al Masters 1000 di Monte-Carlo, chiuso in finale contro Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti non parteciperà all'Atp 500 di Barcellona, in programma dal 14 al 20 aprile e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. L'azzurro, che da domani sarà ufficialmente n. 11 al mondo, si concentrerà sul recuperare dal problema fisico che gli ha condizionato tutto il terzo set della finale contro il tennista spagnolo.