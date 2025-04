Atp Monaco, il tabellone degli italiani

Sorteggiato il tabellone dell'Atp 500 di Monaco di Baviera, con Flavio Cobolli e Luciano Darderi presenti. Il vincitore di Bucarest affronterà al primo turno un qualificato, mentre l'italoargentino sfiderà la testa di serie numero 7 Jiri Lehecka. Presente anche Zverev, che affronterà il francese Muller. Il torneo è in diretta dal 14 al 20 aprile su Sky Sport e in streaming su NOW

Saranno Flavio Cobolli e Luciano Darderi gli azzurri presenti all'Atp 500 di Monaco di Baviera, in programma dal 14 al 20 aprile su Sky Sport e in streaming su NOW. Il vincitore dell'Atp 250 di Bucarest al primo turno sfiderà un qualificato, con un ipotetico secondo turno contro Cerundolo o Struff. L'italoargentino, invece, sfiderà al primo turno Jiri Lehecka, testa di serie numero 7 del torneo. L'unico top 10 presente in tabellone è Sascha Zverev, che esordirà contro Alexandre Muller. Tornerà in campo anche Jakub Mensik: il campione del Masters 1000 di Miami, testa di serie numero 6, sfiderà Yannick Hanfmann al primo turno.