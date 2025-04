Tutti sul carro di Lorenzo Musetti, ora...

Lorenzo Musetti contro Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Monte-Carlo (diretta dalle 11.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW), al termine di una settimana magica per il 23enne talento di Carrara che fin qui però non è ancora riuscito a mettere tutti d'accordo ALCARAZ-MUSETTI, DOVE VEDERE LA FINALE SU SKY

Tutti sul carro, ora. Eppure si è sentito e scritto di tutto su Musetti. Una narrazione spesso severa. Spesso piena di luoghi comuni. Superficiale. "Ha talento ma....", "Gioca bene però...". C'era sempre qualcosa che non andava. "Gioca troppo dietro al campo", dimenticando che Medvedev è arrivando n.1 giocando molto più dietro di lui. "Non ha il coach giusto", dimenticando che Simone Tartarini meriterebbe una statua per tutti i sacrifici e l'aiuto a quel ragazzino di Carrara.

Da 2-3 anni sempre nei primi 20 eppure la narrazione era del perdente, neppure troppo splendido. Senza sapere - soprattutto chi non ha mai preso una racchetta in mano - quanto sia complicatissimo arrivare in quel ristretto club di campioni. In pochi, pochissimi hanno visto la tempra del guerriero, oltre a quel braccio d'oro come pochi eletti. Non era bastata la vittoria su Alcaraz nella finale ad Amburgo, la semifinale di Wimbledon, la medaglia a Parigi o i tanti top ten battuti.