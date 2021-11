Torino alza il sipario sulle Atp Finals

Presentata la 52^ edizione delle Atp Finals, in programma a Torino dal 14 al 21 novembre al Pala Alpitour. Sky Sport è official broadcaster del torneo e seguirà live tutto l'evento. Gaudenzi: "Da italiano sono orgoglioso che le Finals si svolgano in Italia, orgoglioso dei campioni che arriveranno a Torino. Rappresentano il futuro del nostro sport” ROAD TO ATP FINALS: LO SPECIALE SU SKY SPORT Condividi

Il Grattacielo Intesa Sanpaolo ha ospitato oggi la conferenza stampa di presentazione delle Nitto ATP Finals 2021 in programma dal 14-21 novembre al Pala Alpitour di Torino, che assegneranno il titolo di “Maestri” dell’anno a uno degli otto migliori singolaristi e a una delle otto migliori coppie di doppio della stagione. Erano presenti il presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi, la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, il presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi, il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, l’assessore allo Sport al Turismo e agli Eventi della Città di Torino Domenico Carretta, l’assessore della Regione Piemonte Fabrizio Ricca e il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro. Le Nitto ATP Finals sono alla 52esima edizione: Torino è la quindicesima città in cui si gioca il Torneo e lo ospiterà per 5 anni.

Le otto superstar, Berrettini alla seconda apparizione leggi anche Atp Parigi, il programma di oggi su Sky Gli 8 protagonisti dell’edizione 2021 si sono qualificati in base alla “FedEx ATP Race to Turin”, la classifica che tiene conto dei 19 migliori punteggi ottenuti dai giocatori nel corso dell’anno. A tutt’oggi, sono aritmeticamente promossi Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev, che hanno già vinto il trofeo nelle passate edizioni. Si sono confermati Andrej Rublev (presente l’anno scorso) e Matteo Berrettini, alla seconda apparizione dopo quella del 2019. Il tennista romano è il primo italiano a fare il bis, nonché a riuscire a vincere un incontro due anni fa a Londra. Adriano Panatta nel 1975 e Corrado Barazzutti nel 1978 restarono senza successi nella loro unica apparizione. La formula Le partite sono al meglio di tre set, con tie-break sul 6 pari in tutti i set. Gli otto singolaristi e le otto coppie giocheranno suddivisi in due gironi all’italiana: i primi due classificati si affronteranno nelle semifinali incrociate che designeranno i finalisti.

Il programma Saranno 15 le sessioni di gioco, 8 pomeridiane e 7 serali, con due singolari e due doppi al giorno da domenica 14 a sabato 20 novembre, con inizio alle 11.30 e alle 18.30. Domenica 21 novembre le finali a partire dalle 14.30 con il doppio e, non prima delle 17, il singolare.

Sky broadcaster ufficiale delle Finals Il torneo sarà visibile in oltre 180 Paesi e sarà trasmesso su Sky Sport Tennis: Sky Sport è infatti il broadcaster ufficiale della manifestazione fino al 2025. Da domenica 14 a domenica 21 novembre dirette, approfondimenti, interviste e studi per non perdere nulla delle sfide tra i magnifici 8 del tennis mondiale.

Binaghi: "Già 120 mila biglietti venduti" leggi anche Road to Atp Finals, lo speciale su Sky "Sono stati 3 anni molto intensi che abbiamo vissuto a perdifiato, ora le nostre fatiche sono terminate possiamo passare il testimone ai veri protagonisti di questo evento". Il presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi, presenta così le Atp Finals. "Abbiamo allestito la più grande manifestazione tennistiche indoor con la pandemia, con tutte le difficoltà e incertezze che può comportare, ci siamo riusciti perchè abbiamo trovato un sistema che funziona, che ci ha fatto integrare e ci ha condotto al risultato finale, il sistema di Torino e del Piemonte nel quale non contano i colori, le appartenenze o gli interessi privati, conta solo l'obiettivo finale. A oggi abbiamo superato i 120 mila biglietti venduti - l'annuncio del presidente della Fit- per un totale di oltre 15 milioni, quanto una buona squadra di calcio fa in due anni. E all'indotto sul territorio aggiungiamo almeno altre 10 mila presenze, di cui più di 200 giornalisti. Abbiamo l'ambizione di dire che già da quest'anno questa sarà la migliore edizione di sempre".

Vezzali: “Entro oggi decisione Cts su capienza” "Ho mandato proprio l'altro giorno la richiesta al Cts di valutare l'opportunità di aumentare la capienza sia per le Atp Finals, in modo da portarle all'80%, e per consentire il 100% per la partita Italia Svizzera. Il Cts si riunirà oggi alle 13, ieri sera mi sono interfacciata con Locatelli che però mi ha esposto una criticità, che la condizione epidemiologica nel nostro Paese sta peggiorando. Ma io sono fiduciosa e mi auguro che l'esito del Cts possa essere a favore". Così, a margine della presentazione delle Atp Finals, la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali.

Gaudenzi: "Mostreremo la grandezza dell'Italia" "Sono convinto che faremo vedere quanto grandi sono l'Italia, Torino e il Piemonte". Così il presidente di Atp, Gaudenzi. "Da italiano - dice - sono orgoglioso che si svolga a Torino, così come sono orgoglioso del fatto che la maggior parte dei giocatori sia sotto i 25 anni. Rappresentano il futuro del nostro sport e siamo in ottime mani per uno splendido futuro". Uno sport, il tennis, "veramente globale. Siamo i candidati per essere il secondo e terzo sport al mondo e siamo molto vicini a questo risultato". Gaudenzi: “Vaccino Djokovic? Protocolli rispettati” "Novak non ha detto di non essere vaccinato, ma solo di non volerlo dichiarare in merito. Questo non pone problemi per lo svolgimento del torneo o per altro". Le parole del presidente di Atp Andrea Gaudenzi, in merito alla posizione di Djokovic sul tema vaccini. "L'obbligo vaccinale non è previsto - ha ricordato al riguardo Gaudenzi -, ci adeguiamo e seguiamo le regole dei Governi locali. Tutti seguiranno i protocolli, l'evento sarà svolto regolarmente".