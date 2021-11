Road to Finals, seconda puntata dello speciale Sky

Secondo appuntamento del viaggio alla scoperta della Torino del tennis in compagnia di Stefano Meloccaro e Paolo Lorenzi per avvicinarci all'appuntamento con le Finals, tutte da seguire live su Sky Sport. Da non perdere martedì 9 novembre alle 13.30 su Sky Sport Tennis

Ritorna il secondo episodio di “Road to Atp Finals" con Stefano Meloccaro e Paolo Lorenzi che ci porteranno alla scoperta di Torino e dei luoghi che ne hanno caratterizzato la sua storia e la sua crescita economica, culturale e sportiva.

In questo puntata si parlerà della coppa Davis disputata tra Italia e Olanda proprio nel capoluogo piemontese nel 1931, passando per gli Internazionali d’Italia che solo per quell’anno vennero giocati a Torino in occasione del centenario dell’Unità d’Italia, fino alla Coppa Davis del 2013. Ma Torino non è solo sport, perché la famiglia Agnelli ha permesso alla città e alla FIAT di diventare uno dei simboli più riconosciuti in tutto il mondo.