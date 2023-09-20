A Torino si riparte dagli ultimi due trionfi di Jannik Sinner, assente quest'anno per infortunio. Tra gli otto giocatori al via, due hanno già vinto le Atp Finals: sono Sascha Zverev e Daniil Medvedev. Il record di trionfi, invece è di Novak Djokovic, sette volte campione al trofeo dei maestri. Ecco i vincitori che si sono forgiati del titolo di 'Maestro' dal 1970 a oggi

LA STORIA DEGLI ITALIANI ALLE FINALS