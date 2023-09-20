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Atp Finals: i vincitori e l'albo d'oro

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A Torino si riparte dagli ultimi due trionfi di Jannik Sinner, assente quest'anno per infortunio. Tra gli otto giocatori al via, due hanno già vinto le Atp Finals: sono Sascha Zverev e Daniil Medvedev. Il record di trionfi, invece è di Novak Djokovic, sette volte campione al trofeo dei maestri. Ecco i vincitori che si sono forgiati del titolo di 'Maestro' dal 1970 a oggi

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