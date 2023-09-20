Atp Finals: i vincitori e l'albo d'oro
A Torino si riparte dagli ultimi due trionfi di Jannik Sinner, assente quest'anno per infortunio. Tra gli otto giocatori al via, due hanno già vinto le Atp Finals: sono Sascha Zverev e Daniil Medvedev. Il record di trionfi, invece è di Novak Djokovic, sette volte campione al trofeo dei maestri. Ecco i vincitori che si sono forgiati del titolo di 'Maestro' dal 1970 a oggi
- Tokyo 1970
- Parigi 1971
- Barcellona 1972
- Boston 1973
- Stoccolma 1975
- Melbourne 1974
- Houston 1976
- Houston 1977
- Houston 1978
- New York 1983
- New York 1984
- Houston 1979
- Houston 1980
- Houston 1981
- Houston 1982
- New York 1985
- New York 1986
- New York 1987
- New York 1988
- New York 1992
- Francoforte 1995
- New York 1989
- Francoforte 1990
- Francoforte 1991
- Francoforte 1994
- Hannover 1996
- Hannover 1997
- Hannover 1999
- Francoforte 1993
- Hannover 1998
- Lisbona 2000
- Sydney 2001
- Shanghai 2002
- Houston 2003
- Houston 2004
- Shanghai 2006
- Shanghai 2007
- Londra 2010
- Londra 2011
- Shanghai 2005
- Shanghai 2008
- Londra 2012
- Londra 2013
- Londra 2014
- Londra 2015
- Torino 2022
- Torino 2023
- Londra 2009
- Londra 2016
- Londra 2017
- Londra 2018
- Torino 2021
- Londra 2019
- Londra 2020
- Torino 2024
- Torino 2025