Si avvicinano le Finals: Berrettini è a Torino

Matteo Berrettini è arrivato a Torino per i primi allenamenti in vista della ATP Finals. Manca sempre meno al grande evento coi magnifici otto della stagione. Le ATP Finals sono in diretta su Sky Sport dal 14 novembre

Matteo Berrettini è a Torino. Non un semplice indizio, ma la certezza che le ATP Finals si stanno avvicinando. Sempre di più. Il primo italiano a vincere in singolare un match alle Finals (accadde nel 2019) è stato ripreso in un video pubblicato dalla Federtennis al Pala Alpitour, il tempio dove si sfideranno i magnifici otto del tennis. Sono i primi passi di quello che ci auguriamo un lungo cammino per Matteo, tutto da seguire sui nostri canali: dal 14 al 21 novembre i migliori tennisti al mondo giocano live su Sky e in streaming su NOW.

Il programma

TENNIS

Tutti i Maestri: storia e albo d'oro delle Finals

Nel frattempo sono già iniziate le Next Gen Finals. Berrettini (e non dimentichiamoci di Sinner prima riserva) scenderà in campo tra pochi giorni. Lui che rappresenterà l'Italia a Torino: prima di Matteo, tra gli altri azzurri, vi erano riusciti solo Adriano Panatta e Corrado Barazzutti, senza però trovare la gioia della vittoria. Successo arrivato invece che arrivò nel 2015 con il doppio formato da Fognini e Bolelli. A Torino in campo anche Djokovic, Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Rublev, Ruud e Hurkacz. Tutti a caccia del campione in carica Medvedev, mentre Nole cercherà di agguantare a quota 6 Federer in vetta all'albo d'oro. Insomma, Berrettini è già in campo. Manca sempre meno.