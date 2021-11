E' arrivato il momento che tutta Italia attendeva da mesi: Matteo Berrettini in campo per l'esordio alle ATP Finals 2021 di Torino. Il numero 7 del mondo affronta il tedesco Sascha Zverev, 3 del ranking e campione nel 2018. Il match in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

BERRETTINI-ZVEREV LIVE - LE CLASSIFICHE DEL GIRONE ROSSO