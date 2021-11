Seconda giornata alle ATP Finals di Torino, con la vittoria di Djokovic su Ruud nel match che ha aperto il programma del singolare al PalaAlpitour. In doppio facile successo per Ram/Salisbury su Murray/Soares. Il torneo in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

BERRETTINI A RISCHIO RITIRO: NEWS LIVE - DJOKOVIC BATTE RUUD