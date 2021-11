"In punta di volée" è l'analisi dei magnifici 8 delle Atp Finals. Oggi abbiamo creato il tennista ideale mettendo insieme i colpi migliori del Gotha del Tennis presente a Torino. Angelo Mangiante, giornalista professionista, è stato un tennista professionista: n° 708 della classifica mondiale Atp in singolo e n°732 in doppio come best ranking, maestro Federale e International Coach, ha allenato anche la n.3 del mondo Amanda Coetzer. A Torino conduce gli studi pre e post match Condividi

L'elite del tennis racchiusa in un tennista bionico. Incastonando gemme preziose prelevate tra tutti gli 8 campioni presenti alle Atp Finals, senza escludere nessuno. Non si offrendano quindi Federer e Nadal, ma non essendo entrambi qui, lasciano spazio agli altri protagonisti di Torino. Non si offenda neppure Djokovic: probabilmente potrebbe riempire tutte le 8 caselle con il suo nome, ma il tennista ideale deve essere composto attingendo tra tutti i Maestri presenti. Questi i colpi e gli aspetti selezionati: sono 8, of course.

Diritto: Rublev Il russo ha la dinamite su questo colpo. Una velocità di braccio pazzesca. Una potenza in grado di stendere da fondo campo gli avversari. Se non difendi e non incassi i pugni come Djokovic finisci al tappeto.

Rovescio: Zverev Effetto fionda con uno slancio bimane accompagnato da un ottimo caricamento delle gambe. Il suo colpo migliore, giocato a velocità proibitive ma sempre con notevole controllo. Un colpo da manuale scritto in tedesco.

Volèe: Hurkacz Copertura della rete molto sicura. Un gioco di volo in cui riesce a coniugare solidità del polso a soluzioni più morbide. Quando prende la rete è difficilissimo passarlo. Ottimo anche in doppio.

Servizio: Medvedev La prima palla è impressionante. Viaggia a 230 km all'ora privilegiando soluzioni quasi piatte, tenendo sempre ottime percentuali. Più lavorata la seconda palla, profonda e inattaccabile. Mulinello velocissimo e polso sensibile per variare le traiettorie.

Risposta: Djokovic La miglior risposta della storia del tennis, con il solo Agassi avvicinabile a lui. Un colpo chirurgico che diventa ancora più velenoso sulla seconda degli avversari. Non a caso, Nole fa quasi più punti con la risposta che non con il servizio. Una macchina intelligente in grado di ipnotizzare qualsiasi battitore in ogni superfice.

Resistenza fisica: Tsitsipas Un fisico uscito dalla galleria del vento. Sembra disegnato da Pininfarina, spalle larghe come Borg. Alto, scattante, reattivo e con una resistenza fisica da vero atleta. Il problema al braccio che lo ha messo out a Torino passerà presto e tornerà a essere il Dio greco scolpito nella roccia.

Forza mentale: Sinner Le Atp Finals hanno solo confermato la sua eccellente solidità mentale. A 20 anni e 3 mesi è più maturo di un 30enne navigato da mille tornei. Un predestinato al lavoro, come sottolinea Piatti. Lavora anche durante i tornei, capace mentalmente di gestire qualsiasi fatica e pressione.