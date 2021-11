Le Atp finals di Torino perdono un altro dei protagonisti. A poche ore dal forfait di Matteo Berrettini , bloccato da noie muscolari all'addome, tocca al numero 4 del mondo, il greco Stefanos Tsitsipas alzare bandiera bianca . Il motivo è il riacutizzarsi di un problema al gomito che ieri lo aveva costretto a interrompere l'allenamento e che gli impedirà di scendere in campo come da programma contro Ruud nel match di questa sera alle 21. Al suo posto toccherà a Cameron Norrie , seconda riserva dopo Jannik Sinner che ha già esordito ieri al posto dello stesso Matteo Berrettini

Problema al gomito emerso a Parigi-Bercy

Tsitsipas aveva sofferto dello stesso infortunio durante il secondo turno del torneo di Parigi-Bercy quando fu costretto al ritiro contro Popyrin. Già all'epoca si era temuto per la sua presenza alle Finals di Torino anche se il giocatore non aveva fatto trapelare nulla in merito. Adesso il riacutizzarsi del problema durante l'allenamento e dopo un match d'esordio contro Rublev, perso in due set, giocato senza sembrare in grandi condizioni di forma