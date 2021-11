Esordio show per Jannik Sinner alle Atp Finals, con il successo in due set (6-2, 6-2) contro il polacco Hurkacz. L'azzurro, subentrato all'infortunato Berrettini, può sperare ancora nella qualificazione alle semifinali nel gruppo Rosso. Sinner dovrà vincere anche contro il russo Medvedev, ma otterrà il pass per il turno successivo solamente in caso di sconfitta di Zverev contro Hurkacz. Il regolamento delle Atp Finals prevede infatti che in caso di arrivo a pari punti, conti il maggior numero di partite disputate.

Sinner è il 14° giocatore a subentrare a torneo in corso nel tabellone delle Finals dal 1996. Nessuna riserva ha mai conquistato la qualificazione alle semifinali. Nel 1998 Greg Rusedski (chiamato a prendere il posto di Agassi) vinse le sfide contro Corretja e Henman ma non si qualificò proprio per il maggior numero di partite disputate dallo spagnolo e dall'inglese.

Le riserve alle Atp Finals, i precedenti