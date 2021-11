Sfida al vertice nel Gruppo Verde, con il numero 1 del mondo Novak Djokovic che incontra per la prima volta in carriera Andrey Rublev, 5 del ranking e parso in grande forma all'esordio. Il match in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

TSITSIPAS SI RITIRA: ENTRA NORRIE