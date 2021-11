Jannik Sinner sfida il campione in carica Daniil Medvedev nel match che chiude il Girone Rosso delle ATP Finals di Torino. Il Pala Alpitour è pronto a spingere l'azzurro a una storica semifinale, ma servirà la complicità nel pomeriggio dell'amico Hurkacz. La partita in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Jannik Sinner per l'impresa: alle 21 scende in campo contro Daniil Medvedev nel match che chiude la fase di round robin del Gruppo Rosso. Il russo, numero 2 del mondo, è già sicuro del primo posto e qualificato per la semifinale per il secondo anno di fila. L'azzurro spera ancora di centrare l'accesso tra i primi 4 delle Finals: deve vincere e sperare nel successo di Hurkacz contro Zverev. In caso contrario, sarà eliminato. Jannik grazie al successo con il polacco, ha già comunque centrato un obiettivo, quello di chiudere l'anno in Top-10. Sinner è il 15esimo più giovane alle ATP Finals. Meglio di lui solo Krickstein e Chang 17 anni, Borg, Wilander, Becker e Agassi 18 anni, McEnroe, Arias, Edberg, Sampras, Andrei Medvedev e Hewitt 19 anni, Del Potro, Connors. Sono due i precedenti, entrambi giocati sul cemento indoor di Marsiglia nel 2020 e 2021: ha sempre vinto Medvedev.