Jannik Sinner chiude il programma del Gruppo Rosso affrontando il numero 2 del mondo e campione in carica, Daniil Medvedev. Azzurro già eliminato, ma con due obiettivi: diventare il primo italiano a vincere due partite alle Finals e conquistare punti preziosi per consolidare la Top-10. Il match in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

ZVEREV BATTE HURKACZ: SINNER ELIMINATO