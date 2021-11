Atp Finals, Sinner-Medvedev sulle note di Mengoni

Il giovane tennista torna in campo stasera a Torino. La clip di Sky Sport per accompagnare Sinner al match contro Daniil Medvedev (live alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) è sulle note dell'ultimo singolo di Marco Mengoni "Cambia un uomo", tratto dall'album MATERIA (TERRA) che uscirà a dicembre

Il cantautore , grande appassionato di tennis, che la prossima estate sarà protagonista di due concerti eccezionali per la prima volta negli stadi (19 giugno 2022 San Siro - Milano e il 22 giugno 2022 Stadio Olimpico - Roma), torna a più di due anni dall’ultimo album con questo nuovo singolo che anticipa il prossimo progetto discografico.

In "Cambia un uomo", su un tappeto dal sound anni ’60 e l’andamento tipico dell’R&B, la voce di Mengoni appoggia con morbidezza e potenza al tempo stesso una riflessione, una preghiera, una confessione. Scritta da Marco Mengoni e Daniele Magro, con la produzione di MACE, producer multiplatino tra i più rinomati della scena italiana, e Venerus, eclettico cantautore, polistrumentista e produttore, il singolo è un invito ad accettarsi, perdonarsi, ad accogliere i cambiamenti, affrontare le paure e ascoltarsi.

Appuntamento da non perdere stasera: Jannik Sinner sfida il campione in carica Daniil Medvedev nel match che chiude il Girone Rosso delle Finals. La partita in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.