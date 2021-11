Neanche Jimmy Butler, grandissimo appassionato di tennis, ha voluto perdersi la semifinale tra il suo giocatore preferito Alexander Zverev e il numero 1 del mondo Novak Djokovic. L'account ufficiale dei Miami Heat lo ha immortalato mentre è in campo a scaldarsi prima della partita contro Washington, costringendo un assistente a tenergli uno schermo lì vicino per buttare un occhio sulla partita di Torino tra un tiro e l'altro. La finale tra Zverev e Medvedev è in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis dalle 17