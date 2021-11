Volandri: "Abbiamo una Nazionale con 5 titolari"

Venerdì 26 novembre l'Italia debutterà a Torino in Coppa Davis contro gli Stati Uniti nel girone E. Le parole del capitano azzurro Filippo Volandri: "Giocare in casa è una cosa straordinaria, il pubblico ci aiuterà di sicuro. In questa squadra ci sono cinque leader, ma nella mia testa le scelte le ho fatte"

"Nella mia squadra ci sono cinque leader e ognuno deve fare la sua parte. Quello che mi è piaciuto di tutti i ragazzi è il mettersi a disposizione di un gruppo, cosa che non è scontata per un giocatore di tennis". Filippo Volandri, capitano dell'Italia di Coppa Davis, esalta lo spirito di squadra degli azzurri. Sulle strategie da adottare in campo Volandri non anticipa nulla, ma assicura: "Nella mia testa le scelte le ho fatte" e ricorda che "giocare in casa è una cosa straordinaria, il pubblico ci aiuterà di sicuro". La Nazionale italiana (composta da Sinner, Sonego, Fognini, Musetti e Bolelli) debutterà venerdì 26 novembre a Torino contro gli Stati Uniti nel girone E. Il giorno successivo gli azzurri sfideranno la Colombia. L'eventuale quarto di finale, in programma lunedì 29 novembre, vedrà di fronte la vincente del girone E contro la prima classificata del girone D, composto da Australia, Croazia e Ungheria. La Nazionale vincente si trasferirà a Madrid per la fase finale.