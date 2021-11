La nazionale balcanica, l’ultima vincitrice della Davis con la vecchia formula, nel 2018, ha in Marin Cilic il suo punto di forza. Il 33enne di Medjugorje, vincitore degli Us Open 2014 e finalista in Australia e a Wimbledon, arrivato sulla terza poltrona mondiale nel 2018 e attualmente numero 30, ha conquistato in questa stagione due titoli: sull’erba di Stoccarda in giugno e sul veloce indoor a San Pietroburgo il mese scorso.