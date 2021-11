Prendono il via oggi tra Torino, Innsbruck e Madrid le Finals di Coppa Davis, ultimo atto che porterà all'assegnazione dell'insalatiera d'argento il prossimo 5 dicembre. Al Pala Alpitour scende in campo l'Italia di capitan Filippo Volandri, con l'obiettivo di volare alla Caja Magica per semifinali e finale. Il torneo è in diretta su SuperTennis, canale 212 del pacchetto Sky

Tutto pronto per l'inizio delle Finals di Davis Cup 2021. La seconda edizione delle Finals della principale manifestazione a squadre del tennis maschile prende il via a Torino, Innsbruck e Madrid. In ciascuna delle tre città si disputano gli incontri di due gironi, compreso il gruppo della nazionale di casa. Il Pala Alpitour, teatro la settimana scorsa delle ATP Finals, e l'Olympia Halle austriaca, dove si gioca a porte chiuse per il lockdown deciso dal governo, ospitano anche il quarto di finale fra le vincenti dei due gironi andati in scena nei giorni precedenti. Alla Caja Magica si giocheranno gli altri due quarti, le semifinali e la finale.