"Una Squadra" racconta la storia della nazionale italiana di tennis che ha vinto la Coppa Davis nel '76 e che negli anni successivi ha raggiunto la finale altre tre volte. Un gruppo eterogeneo, composto da personalità fortissime, con rapporti a volte molto difficili, ma, in quegli anni, la squadra più forte del mondo.

Diversi ma uniti. Una squadra nonostante tutto e tutti, nonostante le polemiche infinite e irripetibili che precedettero la storica finale del '76, quella in cui l'Italia del tennis vinse per la prima e ad oggi unica volta nella sua storia, la Coppa Davis.

Quarantacinque anni dopo, Nicola Pietrangeli, Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Tonino Zugarelli si sono ritrovati per la prima volta di nuovo tutti insieme, di nuovo protagonisti di fronte alle telecamere, per ricordare, con l'agio del tempo che passa e smussa acredini e dissapori, lo splendore di quegli anni d'oro del tennis italiano.

Il ricordo dei protagonisti

L'occasione è stata la presentazione della docuserie che ha segnato il debutto alla regia di Domenico Procacci. Al termine di un'esilarante proiezione di 74' composta da una selezione di alcune delle scene migliori, i protagonisti si sono meritatamente presi gli applausi e la scena del Festival, ricordando quei momenti a partire proprio dalle contestazioni prima della partenza per Santiago, che Adriano Panatta ricorda così: "Io vissi davvero con disagio quei momenti. Non stavo bene pensando a quello che era successo solo due anni prima (ndr.: il golpe di Pinochet). La comunicazione all'epoca era certamente diversa, meno immediata, ma le notizie che arrivavano da lì erano orrende, orribili".

Forse anche per questo la memoria collettiva, storica e sportiva, avrebbe voluto relegare all'oblio quel successo. La storia di questi uomini era però troppo dirompente per non riemergere col tempo, anche a 45 anni di distanza.

Gli eventi sociopolitici tenevano il mondo sotto scacco un po' ovunque. In Italia molti si sentivano solidali e vicini al popolo cileno, per questo non accettavano che la nostra Nazionale potesse andare a disputare in Cile un evento che sostenevano avrebbe dato visibilità al regime fascista di Pinochet. Barazzutti ricorda: "Eppure già l'anno prima in Sudafrica avevamo scoperto l'apartheid e nessuno aveva detto nulla...".

"…Altro che... - lo interrompe Panatta - non avevano la televisione in hotel, perché il regime non voleva che uscissero immagini non controllate, ma Santiago era tutta un'altra cosa".

Si inserisce Pietrangeli: "Ma perché tornare a parlare di tutto quello o di Pinochet? Pinochet manco l'abbiamo visto in Cile".

"Ma manco Hitler l'abbiamo mai visto..." interrompe Panatta.

"Aspetta, Adriano, Nicola vista l'età forse sì" appunta Bertolucci.

Una cosa è certa, se non fossero stati campioni di tennis, avrebbero tranquillamente potuto riscrivere la storia della commedia italiana, per tempi comici, ironia e giocosità. Mai d'accordo su nulla, sempre in grado di far fronte comune, se necessario.

Le due prime voci sono sempre quelle di Adriano e Nicola, gli altri fanno a turno da spalle. Pietrangeli ci prova a dire che si sente fuori luogo, forse solo per riprendersi la scena, ma non fa mai in tempo ad agguantarla, che subito Panatta rientra in gioco e la mette in caciara.

Il ruolo di Zugarelli

Vederli insieme diverte, anzi di più, è uno spettacolo. Lo è oggi, chissà cosa doveva essere allora. Uno su tutti resta quasi sempre in silenzio. Tonino Zugarelli. Oggi come allora. A parte quando Adriano lo inziga, facendogli promettere di non arrabbiarsi, quando racconta di quella volta che "in Polonia Bertolucci si fa male giocando a calcetto. Non può giocare il doppio. Mi dicono: giochi con Zugarelli. Impossibile. Io con lui non ci posso giocare. Se non c’è Paolo io voglio giocare solo con Corrado Barazzutti. Mica ti sarai offeso Tonì, me l'hai promesso!".

"Se è per questo pure io ho preferito giocare in doppio con altri e non con te, ora che te l'ho detto, ti sei offeso?" risponde Zuga, la riserva di quel gruppo per molti.

"Tonino invece non è mai stato una riserva. Senza di lui non avremmo mai potuto vincere la Coppa" sottolinea Adriano Panatta. "Vero, glielo abbiamo sempre riconosciuto tutti" appunta Pietrangeli.