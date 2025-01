Badosa elimina Gauff: semifinale con Sabalenka

Sabalenka fatica, ma batte la russa Pavlyuchenkova in tre set. In semifinale affronterà l'amica Paula Badosa che ha eliminato la n. 3 al mondo Coco Gauff. ll torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW

Una buona prova di Anastasia Pavlyuchenkova non basta per fermare la corsa di Aryna Sabalenka agli Australian Open. La n. 1 al mondo accede alle semifinali, risolvendo la pratica sulla Rod Laver Arena in poco meno di due ore con il punteggio di 6-2, 2-6, 6-3. La 19esima vittoria consecutiva di Sabalenka a Melbourne Park che ha perso un set in questo torneo per la prima volta dalla finale 2023. Alti e bassi per la bielorussa, qualche rimpianto per Pavlyuchenkova. Salita di livello nel secondo set, la russa non ha sfruttato due volte un break di vantaggio nel terzo parziale. Per Sabalenka è la decima semifinale Slam in carriera, l'ottava negli ultimi nove major disputati.