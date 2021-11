SkyBuffaRacconta la Davis 1976, il nuovo Podcast

L’inconfondibile voce di Federico Buffa è protagonista su skysport.it con un nuovo Podcast: “#SkyBuffaRacconta Davis ’76-L’altro cammino di Santiago” che ripercorre il percorso che nel 1976 portò l’Italia a vincere la Coppa Davis di tennis. Al via da sabato 27 novembre per quattro puntate

Al via da sabato 27 novembre un nuovo Podcast targato Sky Sport . Per quattro settimane, ogni sabato mattina con Federico Buffa ripercorreremo il percorso che nel 1976 portò l’Italia a vincere la Coppa Davis di tennis , il più antico e prestigioso torneo maschile a squadre. Quattro episodi che a partire dal contesto storico e socio-politico a quello sportivo, ci faranno rivivere la storica la vittoria del 18 dicembre di quarantacinque anni fa. “#SkyBuffaRacconta Davis ’76: L’altro cammino di Santiago”. Quattro appuntamenti da ascoltare su skysport.it e sulle migliori piattaforme , in ogni momento della tua giornata.

Primo appuntamento sabato 27 novembre

Si parte con il primo episodio e dai ricordi di un Buffa adolescente alle prese con le manifestazioni studentesche contro il golpe cileno orchestrato dal dittatore fascista Pinochet. Sono gli anni in cui il tennis italiano sta fiorendo. Solo tre anni dopo, nel 1976, si colloca la grande avventura della Davis della squadra italiana, che va inquadrata all’interno dell’inarrivabile ‘76 di Adriano Panatta. Un anno magico in cui il tennista romano raggiunge il pieno della maturità agonistica, affermandosi come leader della squadra e raggiungendo le vittorie agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros. Al suo fianco Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Tonino Zugarelli, capitanati da Nicola Pietrangeli, capitano non giocatore.