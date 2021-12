Tra indiscrazioni e ipotesi di esenzioni speciali sul vaccino per consentirgli di giocare agli Australian Open, è intanto arrivata l'ufficialità del ritiro del campione serbo dall'Atp Cup, il torneo per nazioni che prenderà il via il 1° gennaio sempre in Australia. La Serbia resta in gara e sarà guidata dal numero 33 del mondo Lajovic

Novak Djokovic non ci sarà all'Atp Cup che prenderà il via il 1° gennaio in Australia. L'ufficialià è arrivata in mattinata da parte della stessa organizzazione del torneo, mentre rimbalzano ipotesi su esenzioni speciali sul vaccino per il giocatore serbo in vista degli Australia Open. "Il numero uno al mondo - si legge nel comunicato ufficiale - si è ritirato dall'Atp Cup. La Serbia rimane in gara e sarà guidata dal numero 33 del mondo Dusan Lajovic". Nello stesso comunicato, inoltre, si annuncia il ritiro dell'Austria con la Francia che entra nel Gruppo B (quello dell'Italia).