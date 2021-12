Accordo vicino tra il Governo di Victoria e Tennis Australia: secondo i media serbi, una speciale 'esenzione medica' è pronta per Djokovic e per i giocatori che non hanno rivelato il loro status vaccinale. In questo modo il n°1 del mondo potrà difendere il titolo agli Australian Open, al via il 17 gennaio a Melbourne

Novak Djokovic potrebbe ricevere una speciale 'esenzione medica' per essere in campo ai prossimi Australian Open, al via il 17 gennaio, anche senza il vaccino obbligatorio per l'ingresso nello stato di Victoria. A riferirlo è il quotidiano serbo 'Blic', citando fonti vicine a Tennis Australia. Troppo importante l'eventuale defezione del nove volte vincitore alla Rod Laver Arena, a caccia del decimo successo nel 'Down Under' e soprattutto di quel 21° Slam che lo porterebbe davanti agli altri due mostri sacri come Federer e Nadal. Per questo motivo, come rivela 'Blic', è in corso una trattativa serrata per fornire al numero 1 del mondo e ad altri tennisti che non hanno rivelato il loro status vaccinale, una speciale esenzione che gli consentirebbe di giocare regolarmente a Melbourne. "E' una questione privata e quindi non dirò pubblicamente se ho ricevuto il vaccino", aveva spiegato Nole, che al momento si sta allenando nella sua Accademia di Belgrado, in una recente intervista legata alla spinosa questione. La trattativa tra gli organizzatori e la parte politica è aperta, ma i tempi stringono, con il torneo al via il prossimo 17 gennaio.