Dusan Lajovic, capitano del team Serbia, su Novak Djokovic e la sua partecipazione agli Australian Open: "Siamo in contatto con lui, ma la sua presenza è incerta". Per il campione si sono ipotizzate esenzioni speciali sul vaccino per consentirgli di giocare. Di sicuro non sarà alla Atp Cup

"E' in contatto con tutti noi, la sua presenza agli Australian Open è ancora incerta. Non lo sappiamo se ci sarà, speriamo possa giocare lo Slam ma penso che avremo una risposta nei prossimi giorni". Così Dusan Lajovic, capitano team Serbia, su Novak Djokovic e la sua partecipazione agli Aus Open. Il campione, per il quale sono state ipotizzate esenzioni speciali sul vaccino per consentirgli di giocare a Melbourne, ha annunciato il ritiro dall'Atp Cup, che prenderà il via il 1° gennaio, sempre in Australia.