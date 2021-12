L'account ufficiale degli Australian Open celebra il ritorno in campo della tennista giapponese, campionessa in carica dello Slam: "Sono davvero felice di essere tornata e non vedo l'ora di giocare di fronte a voi"

Un grande ritorno. Naomi Osaka ritrova i campi da gioco a 4 mesi di distanza dall'ultima volta e lo fa agli Australian Open, dove cercherà di difendere il titolo a partire dal 17 gennaio. È stato lo stesso account social dello Slam a celebrare la prima giornata nel "Down Under" della tennista giapponese. "Ciao a tutti, sono tornata in Australia e sono super eccitata di giocare di nuovo di fronte a tutti voi - ha detto la 24enne -. Sono felice davvero di essere tornata qui, perché tutti sono così carini, il cibo è davvero buono e... si suda molto, come potete vedere. Sono felice di rivedervi ragazzi e grazie per la vostra ospitalità". Un'accoglienza col sorriso e un ritorno che rappresenta una notizia bella e importante non solo per Osaka, ma per tutto il tennis mondiale.