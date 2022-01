La Russia ha sconfitto i padroni di casa dell'Australia e ora giocherà con l'Italia un vero e proprio spareggio. Chi vince si qualificherà alle semifinali del torneo come prima nel gruppo B a prescindere dal risultato di Australia-Francia. Nel gruppo C vittorie per Germania e Canada

Oltre all’Italia, che ha giocato nella notte vincendo 3-0 contro la Francia, nella quarta giornata di Atp Cup hanno giocato i team del girone B e C. Per quanto riguarda il girone B, la Russia ha vinto 3 a 0 contro l’Australia , un risultato che oltre a portare Daniil Medvedev e compagni in prima posizione del girone, salva anche l’Italia dall’eliminazione: per decidere chi si qualificherà per le semifinali, sarà decisiva la sfida di giovedì a mezzanotte.

Nel gruppo C vittorie per Germania e Canada

Nel girone C, dopo la vittoria della Germania nella notte, il Canada ha vinto contro l’Inghilterra in un match deciso al doppio decisivo. Dopo la sconfitta di Denis Shapovalov (14) contro Dan Evans (25), 6-4 6-4, il ventunenne canadese Felix Auger-Aliassime (11) ha riportato il punteggio in parità vincendo in match contro Cameron Norrie (12) 7-6 6-3. Nel doppio la giovane coppia canadese Auger Aliassime-Shapovalov ha sconfitto i più esperti britannici Salisbury-Murray con un perentorio 6-4 6-1. All’interno del girone C, dopo la sconfitta degli Stati Uniti, tutte le squadre si trovano nella stessa situazione, con un incontro vinto e uno perso. Giovedì le sfide decisive tra Inghilterra e Stati Uniti (a mezzanotte) e Canada Germania (alle 7.30), in diretta su Sky Sport Tennis.