Jannik Sinner si conferma, Matteo Berrettini ritrova il servizio e nasce il neologismo Sinnettini : l’Italia vince 3 a 0 contro la Francia. Nella notte italiana il team azzurro ha giocato il secondo incontro della fase a gironi della Atp Cup. Il primo a scendere in campo è stato Jannik Sinner, contro Arthur Rinderknech (58 del ranking). Dopo il primo set vinto 6-3 , nel secondo set il numero 10 del mondo è stato sotto di un break, 0-3, e ha dovuto recuperare dall’1-4 al 4 pari per portare la partita al tie break, vinto 7 a 3 . Dopo un’ora e 38 minuti, il numero 2 d’Italia ha conquistato la seconda vittoria di stagione, il suo quinto successo su cinque partite giocate con la maglia azzurra, tra Atp Cup e Coppa Davis.

Berrettini ritrova la prima di servizio... e la vittoria

Il secondo punto made in Italy lo ha conquistato Matteo Berrettini, tornato in campo dopo la sconfitta contro l’australiano De Minaur. Il numero otto del ranking ha vinto contro Ugo Humbert (35) 6-4 7-6. Il venticinquenne romano, tornato in campo il 2 gennaio dopo l’infortunio agli addominali che lo aveva costretto a ritirarsi dalle Atp Finals, rispetto al primo match della stagione, ha potuto contare sulla prima di servizio, che gli ha concesso di vincere l’85 per cento dei punti. Nel primo set ha concesso soltanto sei punti in cinque turni di battuta e, in totale, ha messo a segno 18 ace.