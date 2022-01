Gli avvocati di Djokovic hanno presentato appello contro l'espulsione dall'Australia del numero 1 del mondo, trasferito in un hotel di Melbourne. L'udienza è prevista per oggi, con il giudice che potrebbe anche sentire in video-conferenza il campione serbo. Nadal: "Abbiamo sofferto abbastanza, bisogna vaccinarsi"

DJOKOVIC ESPULSO: LA GIORNATA DI IERI