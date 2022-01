Ministra Australia: "Djokovic non è prigioniero"

Berrettini: "Capisco il popolo australiano"

Sul caso Djokovic sono intervenuti anche Daniil Medvedev e Matteo Berrettini, che si sono sfidati in Atp Cup a Sydney. Medvedev, che vincendo contro l’italiano sia il singolare che il doppio ha assicurato alla Russia l’accesso alle semifinali, ha commentato così: “Se ha avuto un’esenzione medica in linea con le norme, Djokovic dovrebbe essere qui. Se la sua esenzione non è corretta, invece, lui non dovrebbe essere qui”. Matteo Berrettini ha detto: “Provo empatia per Djokovic, nessuno vorrebbe trovarsi nella sua situazione. Non so neanche quante ore ha passato in quella stanza. Allo stesso tempo, però, capisco il popolo australiano”