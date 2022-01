Ecco quanto accaduto nella notte: udienza temporaneamente aggiornata

Udienza al momento aggiornata. Da quanto riportano i media australiani, il giudice si è detto disponibile a protrarre in maniera inusuale l'orario dell'udienza, vista l'urgenza del caso. Non è scontato che si arrivi già oggi a una sentenza, come scrive la giornalista Karen Sweeney della Australian AP