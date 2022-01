Errani-Paolini in finale nel doppio a Melbourne

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno raggiunto la finale del doppio nel “Melbourne Summer Set 1”, uno dei due tornei WTA 250 in programma in contemporanea sui campi in cemento di Melbourne Park. La 34enne di Massa Lombarda, n.133 del ranking mondiale di specialità, e la 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.165 WTA in doppio, hanno sconfitto in semifinale per 6-2, 6-4 le padrone di casa Destanee Aiava (n.274 WTA) e Lizette Cabrera (n.207 WTA). A contendere il titolo alle due azzurre sarà la coppia statunitense composta da Asia Muhammad (n.44 WTA) e Jessica Pegula (n.51 WTA), seconde favorite del seeding, che in semifinale l'hanno spuntata con il punteggio di 6-3, 6-7, 10-6 sulla slovacca Viktoria Kuzmova (n.53 WTA) e la russa Vera Zvonareva (n.49 WTA), terza testa di serie. Per la Errani si tratta della 42^ finale in doppio in carriera nel circuito maggiore, dove ha messo in bacheca 27 trofei, (l'ultimo dei quali nel 2018 ad Auckland), mentre per Paolini è la seconda finale dopo il titolo conquistato nella passata stagione ad Amburgo.