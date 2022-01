Legali Djokovic: "Trattenuto otto ore al suo arrivo in Australia"

Novak Djokovic e' stato trattenuto per otto ore all'arrivo in Australia, per lo piu' "in isolamento". E' quanto hanno detto i suoi avvocati. "Cio' e' accaduto dopo che e' stato in autorizzazione all'immigrazione - per la maggior del tempo parte in isolamento - per circa otto ore, fino a poco prima delle 8:00 del 6 gennaio 2022", hanno affermato i suoi avvocati in una richiesta del tribunale federale che punta ad annullare la cancellazione del suo visto.