Canada conquista Atp Cup: Spagna ko in finale

Il Canada ha vinto l'Atp Cup 2022 con il successo in finale contro la Spagna. Nel primo singolare Denis Shapovalov ha sconfitto in due set Pablo Carreno Busta in due set, con il punteggio di 6-4, 6-3. Il punto decisivo per la vittoria finale è stato conquistato da Félix Auger-Aliassime, che ha avuto la meglio sempre in due set di Roberto Bautista Agut (7-6, 6-3) permettendo così al team canadese di imporsi nel primo torneo a squadre della stagione.