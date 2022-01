Nadal fa subito centro: suo l'Atp di Melbourne

Lo spagnolo conquista il trofeo numero 89 della carriera, al rientro dopo 5 mesi di stop. In finale Nadal ha sconfitto lo statunitense Cressy (numero 112 Atp) in due set, con il punteggio di 7-6, 6-3. Il maiorchino è il primo tennista nell'era Open a vincere almeno un trofeo per diciannove stagioni consecutive

ATP CUP, VINCE IL CANADA