Sonego eliminato al 3° turno: vince Kecmanovic 6-4, 6-7, 6-2, 7,5

Semaforo rosso per Lorenzo Sonego nel terzo turno degli Australian Open. Il 26enne torinese, n.26 ATP e 25esima testa di serie, ha ceduto 6-4, 6-7, 6-2, 7,5, dopo una battaglia di tre ore e 22 minuti, al serbo Miomir Kecmanovic, n.77 del ranking. Il 22enne di Belgrado approda negli ottavi per la prima volta. Nel primo set ha subìto il break nel terzo gioco, ha rischiato il bis nel quinto ma poi ha fallito ben quattro opportunità del contro-break nel sesto con Kecmanovic che si è assicurato il parziale per 6-4. Anche nella seconda frazione il sebo ha preso subito un break di vantaggio (2-0), lo ha difeso fino al 4-2 ma poi si è fatto riagganciare e superare dal torinese. Ha deciso il tie-break: il 22enne di Belgrado è schizzato avanti 2-0, 3-1, 5-2 e sul 6-3 è arrivato al triplo set-point: Lorenzo ha infilato quattro punti consecutivi (7-6) e poi se lo è aggiudicato per 10-8 pareggiando il conto. Terza frazione in equilibrio fino al 2 pari poi il serbo ha preso il largo (6-2). Nel quarto set Sonego ha preso subito un break di vantaggio (2-0) che per poco non sono diventati due, lo ha difeso fino al 4-2 ma poi ha subìto un parziale di cinque game a uno da un Kecmanovic scatenato. Per “Sonny”, alla quinta partecipazione a Melbourne dove non era mai arrivato così avanti, si trattava della terza volta in carriera al terzo turno di uno Slam dopo Roland Garros 2020 e Wimbledon 2021 (in entrambe le occasioni era poi arrivato fino agli ottavi).