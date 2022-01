Matteo Berrettini conquista gli ottavi degli Australian Open per il secondo anno di fila: battuto al termine di una maratona di oltre quattro ore lo spagnolo Alcaraz. Decisivo il tie-break del 5° set: "Ho pensato a giocare punto dopo punto". Per il romano, che domenica affronterà Carreno Busta, grande spavento per una distorsione alla caviglia, fortunatamente senza conseguenze I RISULTATI LIVE Condividi

E' stata una prova di forza quella che sul palcoscenico della Rod Laver Arena ha offerto Matteo Berrettini, approdato per la seconda volta negli ottavi degli Australian Open, primo Slam del 2022. Il 25enne romano, n.7 del ranking e del seeding, ha ritrovato il suo tennis migliore ed ha battuto 6-2, 7-6, 4-6, 2-6, 7-6, dopo quattro ore e dieci minuti di lotta, lo spagnolo Carlos Alcaraz, n.31 del ranking e del seeding, alla sua seconda partecipazione a Melbourne dove per la prima volta aveva vinto due match. Decisivo il super tie-break del 5° set, vinto 10-5 dal finalista di Wimbledon 2021. Da segnalare il grande spavento del finale. Nel terzo punto del secondo game del set decisivo Matteo è caduto rovinosamente sul campo dopo un recupero di diritto (al romano si è impuntato il piede destro con una torsione della caviglia): dopo un rapido intervento del trainer il gioco è ripreso. Domenica Berrettini si giocherà un posto nei quarti - sarebbero i primi a Melbourne mentre ci è già riuscito a Roland Garros, Wimbledon e Us Open - con lo spagnolo Pablo Carreno Busta, n.21 ATP e 19esima testa di serie. Tra i due non ci sono precedenti.

La distorsione alla caviglia di Berrettini nel match con Alcaraz

Le statistiche di Berrettini-Alcaraz Per Berrettini 10 aces e due doppi falli: ne ha tirati di più Alcaraz, 12, ma ha fatto anche 8 doppi falli compreso quello sul match-point. Il romano ha messo in campo il 71% di prime con il quale ha ottenuto il 78% dei punti mentre ha ricavato poco dalla seconda (44%) complice anche l’attitudine in risposta del Next Gen spagnolo. Ha annullato 9 delle 13 palle-break concesse ed ha messo a referto 39 vincenti a fronte di 48 gratuiti (51 contro 54 per Alcaraz).

Berrettini esulta nel match con Alcaraz - ©Getty