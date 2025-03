Alcaraz inizia bene: battuto Halys. Out Fonseca

Esordio in scioltezza per Alcaraz che impiega poco più di un'ora per battere il francese Halys. Fuori, invece, Joao Fonseca, sconfitto da Jack Draper. Il torneo di Indian Wells è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Inizia senza difficoltà la difesa del titolo a Indian Wells per Carlos Alcaraz. Il due volte campione del torneo californiano ha superato all'esordio il francese Halys, n. 59 al mondo, con un netto 6-4, 6-2 in poco più di un'ora. Un risultato mai in discussione per Alcaraz, in totale controllo dall'inizio alla fin. Il murciano diventa così a 21 anni e 309 giorni il secondo più giovane dal 1990 a vincere 30 partite tra Indian Wells e Miami dopo Rafael Nadal (21 anni e 304 giorni). Alcaraz affronterà al prossimo turno il canadese Denis Shapovalov che al debutto ha superato l'australiano Adam Walton. È finito, invece, il torneo di Joao Fonseca. Il 18enne brasiliano, reduce dalla vittoria in tre set su Jacob Fearnley, ha perso contro Jack Draper: 6-4, 6-0 lo score in favore dell'inglese, all'ottava vittoria su 10 partite giocate in stagione.