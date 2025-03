Gigante ko al 2° turno: Fritz vince in due set

Matteo Gigante gioca una buona partita contro Taylor Fritz, ma non basta: l'americano vince in due set e vola al terzo turno. Adesso in campo Matteo Arnaldi contro Andrey Rublev. Il torneo di Indian Wells è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Il Masters 1000 di Indian Wells finisce a testa alta per Matteo Gigante. Dopo aver superato le qualificazioni e vinto il primo match in carriera sul cemento americano, il 23enne romano ha perso al 2° turno contro il n. 4 al mondo Taylor Fritz con lo score di 6-3, 7-5 in un'ora e 28 minuti di gioco. Alla prima partita in carriera contro un top 10, Gigante ha giocato con coraggio e personalità, provando a fare partita alla pari con il tennista statunitense, al ritorno in campo dopo quasi un mese e reduce dal problema agli addominali che l'aveva costretto a saltare l'Atp 500 di Acapulco. Pur non al meglio, Fritz è riuscito a fare la differenza con la qualità del suo tennis e con il grande aiuto del servizio (92% di punti vinti con la prima). Non mancano, tuttavia, i rimpianti per Matteo che nel secondo set ha recuperato un break di svantaggio sul 4-5, ma ha poi perso di nuovo il servizio, commettendo due doppi falli nello stesso game. Per Fritz è la 75esima vittoria in carriera a livello Masters 1000, la 21esima a Indian Wells. Gigante, uscito tra gli applausi del pubblico statunitense, si è assicurato il rientro in top 200: virtualmente è n. 183 della classifica mondiale.