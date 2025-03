Alcaraz, 4 azzurri e non solo: super sabato su Sky

Sarà un super sabato a Indian Wells con quattro azzurri e l'esordio di Alcaraz e Djokovic. Carlitos sfiderà il francese Halys, Nole se la vedrà con Van de Zandschulp. Debutto anche per Jasmine Paolini (contro l'americana Jovic) mentre tornano in campo Arnaldi, Gigante e Bronzetti. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

C'è un super sabato in vista al Masters 1000 di Indian Wells , da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Una giornata di big match che vedrà quattro italiani in campo, due al maschile e due al femminile. Tra gli uomini toccherà a Matteo Arnaldi e Matteo Gigante : il ligure opposto ad Andrey Rublev, il romano impegnato con il n. 3 del seeding Taylor Fritz. Nel femminile, invece, debutterà Jasmine Paolini . Al rientro dopo l'infortunio alla caviglia accusato a Dubai, la toscana affronterà la 17enne americana Iva Jovic, in tabellone grazie a una wild card. Spazio, inoltre, a Lucia Bronzetti contro la polacca Frech, testa di serie n. 30. Non solo tennis azzurro, ma anche gli attesi debutti di Carlos Alcaraz e Novak Djokovic . Lo spagnolo, campione in carica in California, inizierà la difesa del titolo contro il francese Halys. Nole, cinque volte campione a IW, incontrerà l'olandese Van de Zandschulp.

