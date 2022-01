Sinner-Daniel, dove vedere la sfida del 3° turno

Sabato 22 gennaio alle 7.00 è in programma la sfida del terzo turno degli Australian Open tra Jannik Sinner e il giapponese Taro Daniel. La partita, che vale l'accesso agli ottavi del primo Slam della stagione, sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2 (canale 211 della piattaforma Sky). L'azzurro ha eliminato nel primo turno il portoghese João Sousa (6-4, 7-5, 6-1) e nel secondo lo statunitense Steve Johnson (6-2, 6-4, 6-3). Il giapponese ha avuto la meglio prima del cileno Marcelo Barrios (7-6, 6-1, 6-1) e poi del britannico Andy Murray (6-4, 6-4, 6-4). In caso di successo Sinner raggiungerebbe Matteo Berrettini negli ottavi: il numero 1 italiano, dopo aver eliminato in 5 set lo spagnolo Carlos Alcaraz, è atteso domenica dalla sfida contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta. Niente da fare invece per gli altri due azzurri rimasti nei tabelloni del torneo maschile e femminile: Lorenzo Sonego è stato eliminato dal serbo Kecmanovic, mentre Camila Giorgi ha perso contro l'australiana Barty.