"Significa molto per me essere di nuovo in finale qui, non credevo di potercela fare e mi ritengo fortunato. Ora proverò a godermi la vittoria di oggi e fare del mio meglio domenica". Così Rafa Nadal dopo la semifinale dell' Open d'Australia vinta per tre set a uno su Matteo Berrettini . Se vincesse il titolo domenica, Nadal conquisterebbe il 21° slam in carriera , sopravanzando Roger Federer e Novak Djokovic. Inoltre, diventerebbe anche il secondo giocatore dell'era Open dopo il serbo, il quarto nella storia, ad aver vinto ciascuno dei Major almeno due volte.

Berrettini-Nadal, le statistiche

Per Nadal, che lo scorso anno si è fermato negli ultimi sei mesi dell'anno per un problema al piede che ne ha messo a rischio la carriera, è la sesta finale a Melbourne e la 29^ a livello Slam. Rafa ha vinto il trofeo nel 2009, mentre è stato sconfitto nelle sfide per il titolo nel 2012, 2014, 2017 e 2019 .Contro Berrettini ha conquistato la vittoria numero 500 sul cemento. All’azzurro non sono bastati 14 ace contro due doppi falli (5 contro 2 per lo spagnolo) ed il 67% di prime in campo con il 74% dei punti conquistati anche perché ha pagato dazio con la seconda, con la quale ha vinto solo il 44% dei punti. Mentre Nadal ha messo il 69% di prime con il 73% dei punti ottenuti ma anche il 63% dei punti conquistati con la seconda. Berrettini ha strappato la battuta allo spagnolo nell’unico game (l’ottavo del secondo set) in cui quest’ultimo ha concesso palle-break mentre ha ceduto la sua quattro volte. Il romano ha messo a segno più vincenti, 38 contro 28, ma ha commesso anche molti più gratuiti, 39 contro 19.