Ashleigh Barty è la nuova regina degli Australian Open: battuta in finale la statunitense Danielle Collins con i parziali di 6-3, 7-6. Melbourne in festa: era dal 1978 che un'atleta di casa non si imponeva nello Slam Down Under.

Australia in festa per il trionfo più atteso, quello di Ashleigh Barty. La n°1 del mondo batte in finale la statunitense Danielle Collins (27 del seeding) con i parziali di 6-3, 7-6 e riporta a casa gli Australian Open dopo 44 anni. Era dal trionfo di Chris O'Neil del 1978 che un'atleta australiana non vinceva a Melbourne. Per Barty si tratta del terzo Slam vinto in carriera dopo il Roland Garros del 2019 e Wimbledon 2021, il 15° titolo in assoluto.