Novak Djokovic ha tutto da perdere nella finale degli Australian Open che vedrà opposti domenica Nadal e Medvedev: in caso di successo del maiorchino, lo supererà a quota 21 Slam. Se vincesse il russo, potrebbe privarlo del n°1 del mondo a fine febbraio. Il match in diretta su Eurosport, canali 210-211 Sky

Avrebbe dovuto esserci lui. Novak Djokovic si accomoderà davanti alla tv per guardare come i comuni mortali la finale degli Australian Open tra Daniil Medvedev e Rafa Nadal . Le ormai note vicende legate al suo ingresso nel Paese, con la telenovela e l'espulsione decretata dal Governo, hanno impedito al serbo di difendere il titolo alla Rod Laver Arena.

In attesa di rivederlo in campo, con ogni probabilità a metà febbraio a Dubai , Nole ha tutto da perdere nella sfida tra il maiorchino e il russo:

Nadal-Medvedev, i precedenti

Nadal gioca domenica la sua sesta finale a Melbourne, dove a ha vinto nel 2009, la 29^ a livello Major. Medvedev è in finale a Melbourne per la seconda volta consecutiva, la quarta a livello Slam: ha vinto l'ultimo titolo a New York 2021. Quattro i precedenti, con lo spagnolo avanti 3-1, compreso il successo nell'ultimo atto degli Us Open 2019, quando il maiorchino si impose al quinto set.