Il tennista spagnolo ha parlato in conferenza stampa nella sua accademia a Maiorca dopo il successo agli Australian Open: "21 Slam? Non credo mi bastino, vorrei essere quello che ne avrà vinti di più quando mi ritirerò, ma non è un'ossessione. E pensare che fino a qualche mese fa avrei firmato per poter tornare a giocare a tennis dopo l'infortunio al piede"

Rafael Nadal, reduce dal trionfo nell'Open d'Australia, non è totalmente soddisfatto dei suoi 21 titoli del Grande Slam. Il successo di Melbourne, dopo l'incredibile rimonta su Daniil Medvedev, ha portato il maiorchino in cima alla lista di ogni tempo dei vincitori di tornei del Grande Slam, con 21 titoli contro i 20 di Roger Federer, che è attualmente infortunato, e Novak Djokovic, che è stato espulso dall'Australia prima dell'inizio dell'Open. Nadal punta al 22° trionfo agli Open di Francia di giugno, dove è stato campione già 13 volte. "Non ho idea del numero di Slam che avrò vinto quando smetterò - ha detto Nadal in una conferenza stampa nella sua accademia tennistica a Maiorca - Non molto tempo fa avrei firmato per poter giocare di nuovo a tennis. Voglio essere quello con il maggior numero di Major fra noi tre, mi piacerebbe, ma non sono ossessionato dall'idea, assolutamente no. Qualunque cosa accada, sarà benvenuta anche se, onestamente, non credo che 21 mi bastino. Ma non si sa mai cosa accadrà in futuro".