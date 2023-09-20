A New York arriva il secondo Slam in carriera per Alexander Zverev. Il tedesco, che a giugno aveva vinto il Roland Garros, eguaglia tra gli altri Nicola Pietrangeli, Lleyton Hewitt e Marat Safin. Di seguito la classifica con tutti i vincitori Slam all-time: dal recordman Nole a Federer, Nadal e non solo
- Australian Open 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023
- Wimbledon 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022
- US Open 2011, 2015, 2018, 2023
- Roland Garros 2016, 2021, 2023
- Roland Garros 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022
- Wimbledon 2008, 2010
- US Open 2010, 2013, 2017, 2019
- Australian Open 2009, 2022
- Wimbledon 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017
- US Open 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
- Australian Open 2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018
- Roland Garros 2009
- US Open 1990, 1993, 1995, 1996, 2002
- Wimbledon 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000
- Australian Open 1994, 1997
- Australian Open 1961, 1963, 1965, 1966, 1967
- US Open 1961, 1964
- Roland Garros 1963, 1967
- Wimbledon 1964, 1965
- Roland Garros 1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981
- Wimbledon 1976, 1977, 1978, 1979, 1980
- Australian Open 1959, 1960, 1961, 1969
- US Open 1960
- Roland Garros 1961
- Wimbledon 1971
- Wimbledon 1920, 1921, 1930
- US Open 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1929
- Wimbledon 1992
- US Open 1994, 1999
- Australian Open 1995, 2000, 2001, 2003
- Roland Garros 1999
- Australian Open 1974
- Wimbledon 1974, 1982
- US Open 1974, 1076, 1978, 1982, 1983
- Roland Garros 1984, 1986, 1987
- US Open 1985, 1986, 1987
- Australian Open 1989, 1990
- Australian Open 1953, 1955, 1971, 1972
- Roland Garros 1953, 1968
- US Open 1956, 1970
- US Open 1933, 1934, 1936
- Australian Open 1934
- Wimbledon 1934, 1935, 1936
- Roland Garros 1935
- US Open 2022, 2025
- Wimbledon 2023, 2024
- Roland Garros 2024, 2025
- Australian Open 2026
- US Open 1901, 1902, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911
- Australian Open 1973, 1975
- Wimbledon 1967, 1970, 1971
- US Open 1967, 1973
- Roland Garros 1922, 1926,1928, 1930, 1932
- Wimbledon 1927, 1929
- US Open 1928
- Roland Garros 1925, 1927, 1929
- Regno Unito Wimbledon 1925, 1928
- US Open 1926, 1927
- Wimbledon 1981, 1983, 1984
- US Open 1979, 1980, 1981, 1984
- Wimbledon 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1889
- Us Open 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887
- Australian Open 1983, 1984, 1988
- Roland Garros 1982, 1985, 1988
- US Open 1988
- Australian Open 1985, 1987
- Wimbledon 1988, 1990
- US Open 1991, 1992
- Australian Open 1991, 1996
- Wimbledon (1985, 1986, 1989)
- US Open 1989
- Australian Open 1906, 1909
- Wimbledon 1910, 1911, 1912, 1913
- Australian Open 1938
- Roland Garros 1938
- Wimbledon 1937, 1938
- US Open 1937, 1938
- Australian Open 1931, 1932, 1933, 1935
- Roland Garros 1933
- Wimbledon 1933
- Australian Open 2024, 2025
- Wimbledon 2025, 2026
- US Open 2024
- Wimbledon 1902, 1903, 1904, 1905, 1906
- US Open 1903
- Roland Garros 1954, 1955
- Wimbledon 1955
- US Open 1953, 1955
- Australian Open 1992, 1993
- Roland Garros 1991, 1992
- Robert Wrenn
- Reginald Doherty
- Jean Borotra
- Frank Parker
- Lew Hoad
- Ashley Cooper
- Manuel Santana
- Guillermo Villas
- US Open 2012
- Wimbledon 2013 e 2016
- Australian Open 2014
- Roland Garros 2015
- US Open 2016
- Roland Garros 1997, 2000, 2001
- Jan Kodes
- Arthur Ashe
- Neale Fraser
- Jaroslav Drobny
- Jack Kramer
- Bobby Riggs
- Adrian Quist
- Ellsworth Vines
- James Anderson
- Gerald Patterson
- Bill Johnston
- Norman Brookes
- Arthur Gore
- Malcolm Whitman
- Wilfred Baddeley
- Olver Campbell
- Roland Garros 2026
- US Open 2026
- Wimbledon 2002
- US Open 2001
- Australian Open 2005
- US Open 2000
- US Open 1997, 1998
- Australian Open 1999
- Roland Garros 1996
- Roland Garros 1993, 1994
- Roland Garros 1959, 1960
- Ilie Nastase
- Stan Smith
- Johan Kriek
- Fred Stolle
- Alex Olmedo
- Mervyn Rose
- Vic Seixas
- Dick Savitt
- Budge Patty
- Pancho Gonzales
- Ted Schroeder
- Don mcNeill
- John Bromwich
- Gottfried von Cramm
- Pat O'Hara Wood
- Robert L. Murray
- R. Norris Williams
- Maurice McLoughlin
- Rodney Heath
- Joshua Pim
- Henry Slocum
- John Hartley
- US Open 2021
- US Open 2020
- US Open 2014
- US Open 2009
- Roland Garros 2004
- US Open 2003
- Roland Garros 2003
- Roland Garros 2002
- Roland Garros 1976
- Thomas Johansson
- Goran Ivanisevic
- Carlos Moya
- Petr Korda
- Richard Krajicek
- Thomas Muster
- Michael Stich
- Michael Chang