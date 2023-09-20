Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Slam vinti, la classifica all-time

Tennis fotogallery
54 foto

A New York arriva il secondo Slam in carriera per Alexander Zverev. Il tedesco, che a giugno aveva vinto il Roland Garros, eguaglia tra gli altri Nicola Pietrangeli, Lleyton Hewitt e Marat Safin. Di seguito la classifica con tutti i vincitori Slam all-time: dal recordman Nole a Federer, Nadal e non solo

ZVEREV-SHELTON, GLI HIGHLIGHTS

ALTRE FOTOGALLERY

Zverev si avvicina a Sinner: il ranking Atp

ranking atp

Sascha Zverev si avvicina a Jannik Sinner nel ranking Atp: il tedesco ha dimezzato lo svantaggio...

28 foto

Race Atp, Zverev aggancia Sinner al 1° posto

VERSO TORINO

Finalista agli US Open per la seconda volta in carriera, Sascha Zverev ha agganciato Jannik...

18 foto

Il ranking Wta aggiornato: Rybakina nuova n. 1

Tennis

C'è una nuova leader nel ranking: si tratta di Elena Rybakina, sorpasso avvenuto su Sabalenka...

15 foto

Da Sinner ad Alcaraz: chi è passato dalle Next Gen

next gen

L’edizione 2026, in programma a Reggio Calabria, sarà la nona nella storia delle Next Gen Atp...

9 foto

La Race Next Gen: Cinà "vede" Reggio Calabria

race next gen

È entrata nel vivo la corsa alle Next Gen Atp Finals, che quest'anno si disputeranno a Reggio...

12 foto

Video in evidenza

    Tennis: Ultime Notizie

    Zverev-Shelton LIVE: il tedesco avanti 2 set a 0

    live us open

    Sascha Zverev avanti due set a zero contro Ben Shelton: il tedesco domina il primo parziale, poi...

    Nadal: "Normali gli infortuni di Sinner e Alcaraz"

    da madrid

    Lo spagnolo ha parlato a Sky dal circuito del GP di Madrid: "Siamo molto orgogliosi di avere un...

    Shelton-Zverev, la finale alle 20 su Sky Sport Uno

    us open

    Sascha Zverev e Ben Shelton si contendono l'ultimo Slam della stagione. Il tedesco per il bis...