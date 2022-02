L'azzurro è testa di serie n.1 dell'Atp 500 di Rio, che potete seguire live su Sky: "Parte della mia famiglia è brasiliana, ho sempre voluto giocare qui. 2 anni fa ho dovuto rinunciarci per infortunio, sono molto contento e carico per poter esserci quest'anno. Voglio confermare che questo è il mio livello, sto lavorando bene per arrivare sempre più in fondo"

ATP 500 DI RIO LIVE SU SKY: LA PROGRAMMAZIONE