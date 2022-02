Matteo Berrettini, testa di serie numero 1, ha eliminato nel turno precedente il brasiliano Thiago Monteiro . 6-4, 6-7, 6-3 il punteggio di un match che doveva essere giocato giovedì e che invece è finito all’alba italiana di sabato. In cui, fra l’altro, il romano ha anche sprecato due match point nel secondo set . Ora per lui c’è Carlos Alcaraz, che negli ottavi ha superato in due set Delbonis. Il bilancio fra i due è in perfetta parità: una vittoria a testa (Berrettini ha vinto l'ultimo incrocio, nel terzo turno degli Australian Open, un'epica battagia conclusasi al tie-break del quinto set). Il loro match è in programma non prima delle ore 19 italiane sul campo Guga Kuerten, preceduto dal quarto fra Schwartzman e Andujar.

Possibile derby con Fognini in semi

Fabio Fognini ha raggiunto i quarti superando in tre set lo spagnolo Carreno Busta (5-7, 6-4, 6-3) e questo sabato tornerà in campo per il suo quarto contro l’argentino Coria (previsto da programma al termine di Kecmanovic-Cerundolo, che aprirà alle ore 16 italiane il programma del campo 1). Non ci sono precedenti in carriera fra l'italiano e l'argentino. In caso di doppia vittoria, Berrettini e Fognini si affronterebbero in un derby di semifinale che gli organizzatori hanno previsto nella serata-notte italiana. Se la pioggia non sconvolgerà di nuovo tutti i piani, infatti, le semifinali si giocheranno dalle 21 italiane sul campo Kuerten con questo ordine: prima la parte bassa del tabellone e, a seguire, quella degli italiani. Tutto il torneo di Rio è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go e NOW.